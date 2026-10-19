İngiltere Başbakanı Burnham, 1 milyon genç için 'ekonomik felaket' uyarısında bulundu

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkede yaklaşık 1 milyon gencin eğitimde ya da istihdamda yer almamasını "ekonomik felaket ve ahlaki başarısızlık" olarak nitelendirerek, gençlerin iş hayatına kazandırılması için daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Burnham, "The Times" gazetesi için kaleme aldığı makalede, ülkede genç işsizliğinin artmasına ve sosyal yardım sisteminin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Burnham, gençlerin eğitim ve istihdam dışında kalmasında Kovid-19 salgını dönemindeki kapanmalar, sosyal medya, üniversite eğitimine odaklanan eğitim sistemi, sınırlı iş imkanları ve önceki hükümetlerin başarısızlıklarının etkili olduğunu savundu.

Sosyal medyanın, gençlerin özgüvenini ve aidiyet duygusunu aşındırdığını dile getiren Burnham, "Bu, ekonomik felaket ve ahlaki başarısızlıktır. Bu durum değişmeli." ifadesini kullandı.

Burnham, mevcut sosyal yardım sisteminin gençlere iş bulma fırsatı sunmak yerine çoğu zaman yalnızca maddi destek sağladığına dikkati çekerek, "Bugün sosyal yardım sistemi bir değerlendirme, bir ödeme ve ardından bir vedadan ibaret. Çoğu zaman destek yok, beceri kazandırma imkanı yok ve iş bulma fırsatı yok." yorumunu yaptı.

Gençlerin başarısına yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Burnham, "Bir seçimle karşı karşıyayız. ya gençlerimizin başarısına yatırım yapacağız ya da sosyal yardım sistemi aracılığıyla başarısızlığın bedelini ödeyeceğiz. İkisini birden karşılayamayız. Ben ilkini seçiyorum." sözlerini sarf etti.

Burnham, çalışamayacak durumda olanlar için sosyal güvenlik ağının her zaman var olacağını, ancak uygun destekle çalışabilecek kişilerin istihdama katılması için hükümetin elinden geleni yapması gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 1 milyon genç ne eğitim görüyor ne de çalışıyor

İngiltere hükümetinin hafta boyunca çeşitli sektörlere yönelik istihdam planlarını açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda, muhasebe, hukuk ve danışmanlık şirketleri tarafından 25 yaş altındaki gençlere yılda 22 bin 400 çıraklık ve mesleki eğitim imkanı sunulması planlanıyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) son verilerine göre, ülkede 16-24 yaş aralığındaki yaklaşık 1 milyon genç ne eğitim görüyor ne de çalışıyor.

Bu gençlerin yaklaşık yüzde 39'u işsiz olarak sınıflandırılırken, yüzde 61'i ise iş aramayan ekonomik açıdan aktif olmayan kişilerden oluşuyor.

Kaynak: AA