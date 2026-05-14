İnegöl'de Unutulan 10 Bin TL Polise Teslim Edildi

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ATM'de unutulan yaklaşık 10 bin TL, bu parayı bulan bir genç bayan tarafından polise teslim edildi. Gizem Doğan, paranın kendisine ait olmadığını anlayarak durumu yetkililere bildirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişi otomatik para çekme makinesinde (ATM) unutulan yaklaşık 10 bin TL'yi sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir ATM önünde meydana geldi. Gizem Doğan, arkadaşıyla birlikte para çekmek için geldiği ATM'de bırakılmış halde bir miktar para buldu. Paranın kendisine ait olmadığını anlayan Doğan, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine yaklaşık 10 bin TL'yi teslim eden Doğan'ın davranışı çevredekilerin takdirini topladı. Polis ekipleri, paranın sahibine ulaştırılması için çalışma başlattı.

Haber - kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
