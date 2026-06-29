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3 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

3 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 3. katta hasar oluşurken, çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Ayaz Sokak'taki 3 katlı mobilya imalathanesinin 3'üncü katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

İmalathanenin 3'üncü katında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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