İnegöl'de çilek hasadı başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çilek hasadı başladı. Üreticiler, Kurşunlu Mahallesi'nde topladıkları çilekleri ürün toplama merkezlerinde satıcılarla buluşturdu. Hasadın bir hafta geciktiği bildiriliyor, ancak gelecek haftalarda daha iyi tonajlarda ürün elde edilmesi bekleniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çilek hasadı başladı.

İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde üreticiler, hasat ettikleri çilekleri ürün toplama merkezlerinde satıcılarla buluşturdu.

Çilek üreticisi Rahmi Karaboğa, son dönemde etkili olan sağanak nedeniyle hasadın bir hafta geciktiğini anlattı.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Karaboğa, "Şu anda çiftçimiz tarlada çalışıyor ürünler geliyor. Haftaya daha iyi tonajlarda ürün elde etmeyi düşünüyoruz. Türkiye geneline çilek gönderiyoruz. Genelde marketler alıyor. Kurşunlu çileği çok rağbet gören bir çilek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kadir İnci
