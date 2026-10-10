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İnebolu'da palamut bolluğu yaşanıyor, tanesi 40 liraya kadar geriledi

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İnebolu'da palamut bolluğu yaşanıyor, tanesi 40 liraya kadar geriledi
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İnebolu'da balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Denizlerde bol avlanan palamut nedeniyle tanesi 40 liraya kadar gerileyince bu bolluk hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde palamut bolluğu tezgahlara yansıdı. Palamutların tanesi 40 liraya kadar geriledi.

İnebolu'da balıkçı tezgahlarında yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu yıl denizlerde bol miktarda avlanan palamut, fiyatlara da yansıdı. İnebolu'da kiloluk palamutların tanesi 40 liraya kadar geriledi. Uygun fiyatıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği palamut, balık tezgahlarının da en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor. İnebolu'da balıkçılar, sezonun bereketli geçmesinin hem tezgahlara hem de vatandaşların mutfağına olumlu yansıdığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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