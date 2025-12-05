Haberler

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'nun iptal ettiği sefer sayısı 1000'i aştı

Güncelleme:
Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, 3 Aralık'tan bu yana operasyonel aksaklıklar nedeniyle 1000'den fazla uçuşunu iptal etti. Hava yolu şirketi, mürettebat eksikliği ve teknik sorunlar gibi nedenlerle uçuşlarının aksadığını duyurdu.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ülkenin çeşitli şehirlerindeki havaalanlarında devam eden operasyonel aksaklıklar nedeniyle IndiGo'da iptal edilen sefer sayısı 1000'i aştı.

Ayrıca, operasyonel aksaklıkların devam etmesi nedeniyle çok sayıda seferde ise gecikmeler meydana geldi.

İptaller ve gecikmeler nedeniyle yolcular uçuşlardaki aksaklıklardan şikayet etmeyi sürdürürken, sosyal medyada birçok havalimanında IndiGo gişeleri önünde oluşan uzun kuyruklara ait görüntüler paylaşıldı.

Yetkililer, hava yolu şirketinin bugün Yeni Delhi'de 225, Haydarabad'da 92 ve Bengaluru'da 100'ü aşkın uçuşunu iptal ettiğini bildirdi.

IndiGo, iptaller ve gecikmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ekibinin gecikmelerin zincirleme etkisini azaltmak ve operasyonların normale dönmesini sağlamak için yoğun şekilde çalıştığını duyurdu.

Dün, IndiGo "yanlış kararlar ve planlama eksiklikleri" nedeniyle 400'den fazla uçuşunu iptal ettiğini bildirmişti.

IndiGo'da iptal edilen uçuşlar

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle 3 Aralık'tan bu yana pek çok uçuş iptal edilmişti.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarılmıştı.

Görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Haberler.com
