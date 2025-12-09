Haberler

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, seferlerinin normale döndüğünü açıkladı

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, son günlerdeki operasyonel aksaklıkların ardından seferlerini normale döndürdüğünü açıkladı. Günlük sefer sayısının 1900'e çıkarılması planlanıyor.

YENİ Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, son günlerde yaşanan geniş çaplı operasyonel aksaklıkların ardından ülke genelindeki seferlerin yeniden normal seyrine döndüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ülke genelinde uçuş ağında önemli ve istikrarlı iyileşme sağlandığı, uçuş operasyonlarının normale döndüğü belirtildi.

Hava yolunun günlük 1800'den fazla sefer gerçekleştirdiği, yarın ise bunun yaklaşık 1900'e çıkarılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Uçuş operasyonlarını tekrardan başlattık. İnternet sitemizde yayımlanan uçuşlar, revize edilmiş uçuş planı çerçevesinde gerçekleştirilecek." ifadesi kullanıldı.

Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu da yaptığı açıklamada, yaşanan aksaklıklara ilişkin soruşturmanın ve gerekli işlemlerin sürdüğünü, IndiGo'nun Üst Yöneticisi (CEO) Pieter Elbers'in bu kapsamda bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

IndiGo'da iptal edilen uçuşlar

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle 3 Aralık'tan bu yana 1000'den fazla sefer iptal edilmişti.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarılmıştı.

Görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
