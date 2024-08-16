İMO: Depremin afete dönüşmesi önlenebilir

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesince, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "depremin afete dönüşmesi önlenebilir" konulu toplantıda, depreme hazırlık konusunda kalıcı çözümlerin önemi vurgulandı.

Karaköy'deki İMO İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan İMO İstanbul Şube Başkanı Sinem Kolgu, üzerinden çeyrek asır geçen büyük Marmara Depremi'nin tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini, can ve mal kayıplarının yanında ekonomik ve siyasi sonuçlarının ağır olduğunu dile getirdi.

Depreme hazırlık çalışmalarının başında yapı stokunun iyileştirilmesinin geldiğini belirten Kolgu, Türkiye'deki yapı stok sayısı ve bu stokun risk oranının tam anlamıyla bilinmediğine dikkati çekti.

Kolgu, TBMM'de İzmir depremi sonrası kurulan araştırma komisyonun Temmuz 2021 tarihli raporuna atıfta bulunarak Türkiye'de 10 milyon civarında olan yapı stokunun 6-7 milyonluk kısmının riskli yapı statüsünde olduğunu, İstanbul'daki yaklaşık 600 bin konutun çok riskli statüsünde yer aldığını kaydetti.

Afetlerde oluşan yapı hasarlarının önemli bir kısmının yapı üretim sürecindeki hatalardan kaynaklandığını belirten Kolgu, "Güvenli yapı üretim sürecinin olmazsa olmazı ise şantiye şefliği görevinin eksiksiz olarak yerine getirilmesidir." dedi.

Kolgu, 4 yıllık mühendislik lisans programını tamamlayan bir mühendisin neredeyse sınırsız imza yetkisiyle sektörde faaliyet yürütebildiğini belirterek "İnşaat mühendisliğinin ilgi alanına giren konularda halkın can ve mal güvenliğinin korunması, yapı üretim süreçlerinin denetlenebilmesi, ülke kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla dünyada çeşitli biçimlerde örnekleri bulunan 'Yetkin Mühendislik' sisteminin hayata geçirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.