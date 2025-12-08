Haberler

IMF Shanghai Merkezi'nin Faaliyetleri Resmen Başladı

Güncelleme:
Uluslararası Para Fonu Genel Müdürü Kristalina Georgieva, Shanghai'de yeni bölgesel merkezinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

SHANGHAİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Uluslararası Para Fonu (IMF) Shanghai Merkezi'nin açılış töreninde konuşma yapan Uluslararası Para Fonu Genel Müdürü Kristalina Georgieva, 8 Aralık 2025.

IMF pazartesi günü, IMF ekonomisti Johannes Wiegand'ın direktörlüğünde Shanghai'daki bölgesel merkezinin faaliyetlerini resmen başlattı. (Fotoğraf: IMF/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
