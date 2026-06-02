"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 43. duruşması sona erdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 68'i tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 43. duruşmasında bazı tutuklu sanıkların savunmaları alındı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık iş insanı Yunus Göçer savunma yaptı.

Sanık Göçer, 30 yıldır reklam sektöründe çalıştığını ifade ederek, "İddianamede, 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte kurulan şirketler veya daha önce hiçbir varlık gösteremeyen şirketler üzerinden iş yapılmış gibi bir algı yaratılmıştır. Temsilcisi bulunduğum şirket, oluşan bu algıdan dolayı davaya dahil edilmiştir." şeklinde beyanda bulundu.

Temsilcisi olduğu şirketin 2011 yılında kurulduğunu, gerek kamuda, gerekse özel sektörde birçok iş yaptığını belirten sanık Göçer, firma olarak ses, ışık, görüntü, canlı yayın, mobil LED, mobil tır sahne, çadır ve podyum alanında hizmet verdiklerini söyledi.

İddianamede, kamu zararına ilişkin delil olmadığını ve sadece 2-3 tanık beyanı mevcut olduğunu iddia eden sanık Göçer, Kültür AŞ ile yapmış olduğu sözleşmede hileli bir davranışının asla mevcut olmadığını öne sürdü.

Tutuklu sanık yönetmen ve yapımcı Hasan Yalaz ise savunmasında, bir yapım şirketinin kurucusu olduğunu ve 2022-2023 yıllarında Medya AŞ ile çalıştığını ve ihaleler aldığını söyledi.

Yalaz, sanıklardan Emrah Bağdatlı'nın firmasının yöneticisi olduğu iddiasının tamamen asılsız ve dayanaksız olduğunu öne sürerek, "Zaten film işinde iyi olan benim. Yani onun bile film işi için başvurduğu insan benim. 2022-23 yıllarında Medya AŞ'ye yaptığımız işler dışında da pek çok iş üretmiş, karlı bir şirkettik. Medya AŞ, çalıştığımız firmalardan yalnızca birisiydi. Fatura geçmişi ödememize ve internet sitemize bakıldığında bu da ortaya çıkacaktır." şeklinde savunma yaptı.

2023 yılında İBB'nin pek çok biriminin ve yerinin çekimlerini kendisinin yönettiğini belirten Yalaz, tüm ödemelerin nizami yapıldığını, fatura kesildiğini, firmasının bu zamana kadar soruşturma geçirmediğini belirterek tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı'nın savunması

Tutuklu sanık Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı da savunmasında, 2021 yılında Kültür AŞ'de çalışmaya başladığını, proje ve iş geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcısı görevini yaptığını söyledi.

Sanık Aldı, çalıştığı şirkete 500 milyon liralık dış gelir kazandırdığını öne sürerek, "Sözleşme tutarlarının hepsi kamu zararı olarak yazılmıştır. Hak edişler, Kültür AŞ'nin ödemeleridir, ortada bir kamu zararı yoktur." ifadelerini kullandı.

Bilirkişi raporunun hatalı olduğunu savunan Aldı, attığı imzaların dolandırıcılık suçuna konu olmasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Aldı, imzalı evrakların hak edişlerinin tamamının alındığını, hakkında olumsuz bir raporun düzenlenmediğini ve kendisi hakkında verilen ifadelerin dedikodu mahiyetinde kaldığını savunmasında dile getirdi.

Bazı sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşma yarına ertelendi.