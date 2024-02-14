İmamoğlu İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Sanayi Odası'nı (İSO) ziyaret etti. İmamoğlu ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "İstanbul şehri, İstanbul'daki dinamik yapısıyla kararlar almalı ve yönetilmelidir. Bu dinamik yapının içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardır, İstanbul Sanayi Odası vardır, İstanbul Ticaret Odası vardır; farklı kurum ve kuruluşlar vardır. İstanbul'da hiçbir karar akşamdan sabaha Merkezi İdare tarafından alınan bir düzenle yönetilmemelidir." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Sanayi Odası'nı (İSO) ziyaret etti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve oda üyeleriyle görüştü. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, ziyaretin ardından CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney ile kısa bir yürüyüş de yaptı.Yürüyüş sırasında yanına gelen bir gençle diyalogu kameralara yansıyan İmamoğlu, gencin iş isteğini geri çevirmedi.

"İSTANBUL DÜZENLİ BİR GELİŞMEYE MUHTAÇ"

İSO ziyareti sonrasında konuşan Ekrem İmamoğlu, "5 yıl önce ben yine Sanayi Odasını geçtiğimiz bu 5 yıla talip olan belediye başkanı adayı olarak düşüncelerimizi, fikirlerimizi, projelerimizi paylaşmak için gelmiştim. Bugünse, 5 yılın bugün hem bir makul özetini hem de o özet üzerinden İstanbulumuzda 5 yıl boyunca başta sanayicilerimizle üreten insanlarımızla nasıl bir diyalog yürüttüğümüzü konuştuk, paylaştık. Elbette gelecek vizyonumuz üzerine de sohbet ettik. İstanbul kenti düzenli bir gelişmeye muhtaç, İstanbul kenti korunmaya muhtaç, İstanbul kenti problemleri büyüten değil, problemleri azaltan ve mutlu huzurlu bir şehre dönüşmesi gereken bir kent. Bir yönüyle korunan, bir yönüyle gelişimi sağlayan ama başka bir yönle de dünya ölçeğinde vizyon ortaya koyan bir kent olmalı. Elbette bunun en önemli hatlarından biri de üretim. Çünkü İstanbul aynı zamanda Türkiyemizin de önemli bir sanayi gücü. Bu sanayi gücünün gelecekteki evreleri neler, bunlar nasıl yönetilmeli, nasıl bir sürece taşınmalı hususu üzerinden kısa bilgilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

"EN GÜÇLÜ DEMOKRATİK METODUN DAHİL OLDUĞU SÜRECE TALİBİZ"

İmamoğlu, "İstanbul şehri, İstanbul'daki dinamik yapısıyla kararlar almalı ve yönetilmelidir. Bu dinamik yapının içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardır, İstanbul Sanayi Odası vardır, İstanbul Ticaret Odası vardır; farklı kurum ve kuruluşlar vardır. İstanbul'da hiçbir karar akşamdan sabaha Merkezi İdare tarafından alınan bir düzenle yönetilmemelidir. Bu büyük bir tehdittir. Bunların üzerinde durarak daha demokratik, daha İstanbul'daki dinamik yapının katkı içinde olduğu, bilgi alışverişi içerisinde olduğu, örneğin sanayici sürecin neresinde konumlanmış, sanayinin İstanbul'daki yeri, sanayi ve İstanbul'u pozisyonunu Marmara bölgesinde i yeri, Türkiye ölçeğindeki yeri analizleriyle birlikte bütüncül bir dayanışmayla kararların alınması gerektiği üzerinde durduk. Biz zaten başından beri en güçlü demokratik metodun dahil olduğu bir sürece talip olduğumuzu hep söylemiştik. Bugün de aynı yerdeyiz. Beş yıl boyunca da bunu göstermeye gayret ettik" diye konuştu.

"GÜÇLÜ BİR DÖNEME HAZIR OLDUĞUMUZU PAYLAŞTIK"

İmamoğlu, "Sanayinin geliştirilmesi noktasında aynı şekilde sanayi ve işgücü diyaloğunun iyi bir biçimde planlanması gerektiği üzerinde durduk, ki bu konuda bölgesel istihdam ofislerimiz olsun, farklı çalışmalarımızın nasıl bu 5 yılda geliştiğinden bahsettik. Bu bağlamda ben her daim 5 yıl boyunca İstanbul Sanayi Odası'nın gerçekten nitelikli, demokrat ve şeffaf bilgi akışı sağlanması yönündeki tavrını yürekten tebrik ve teşekkür ediyorum açıkçası. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sanayi platformunu kurarak, İstanbul Sanayi Odası başta olmak üzere, organize sanayi bölgeleriyle, büyük sanayi kuruluşlarıyla ve yapılarıyla sürdürülebilir, muazzam bir diyalog sürecini de yönettik. Bu bakımdan çok faydalı bir 5 yılın geçtiğini; ama çok daha güçlü bir 5 yılın bizim için önümüzde hazır olduğunu kendileriyle paylaştık. İnşallah her kurum ve kuruluşuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında çok güçlü bir dönemi hazırlayan, var eden kabiliyetli bir çalışmayı ortaya koyarız. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024-2029 döneminde böylesi güçlü bir döneme hazır ve kararlı olduğumuzu kendileriyle paylaştık. Tabii ki takdir milletimizindir. Şehrimiz ve ülkemiz için en hayırlı kararın 31 Mart'ta çıkacağını biz de umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ile bir genç arasında yaşanan diyalog kameralara yansıdı. İmamoğlu gencin iş isteğini geri çevirmedi.