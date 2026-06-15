"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 50. duruşması sona erdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin, 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 50. duruşmasında bir kısım tutuklu sanıkların savunmaları alındı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık'ın avukatları savunma yaptı.

Daha sonra savunmasını yapan tutuklu sanık İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, belediyedeki görevini ve ihale süreçlerini anlattı.

Sanık Karay, iddianamede toplam 11 eylemden cezalandırılmasının istendiğini ifade ederek, "Bilirkişi raporlarında Kamu İhale Kanunu'nun rekabet ilkesinin ihlal edildiği söylenmiştir. Bu sadece varsayıma ve tahmine dayanmaktadır. 'İhaleye fesat karıştırma' suçunu nasıl işlediğim anlatılmamıştır. Bu tahmine dayalı bilirkişi raporlarını kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Eylemlere konu ihalelerin, tanıtım ve organizasyon ihaleleri olduğunu, İBB'nin İstanbul genelinde yıllardır yapmış olduğu organizasyonlar bulunduğunu kaydeden Karay, ihalelerde iddia edildiği gibi rekabeti engelleyici değil, artırıcı önlemlerin olduğunu savundu.

Karay, bilirkişilerin raporlarında sadece kanun maddesini yazdıklarını, hukuki ve teknik bir değerlendirme yapılmadıklarını belirterek, "İhale konusu işler basit işler değil, teknik bilgi gerektirmektedir. Bilirkişi, ihale konusunun içeriğini, teknik bilgi gerektirip gerektirmediğini sadece kanun maddelerini yazarak sorumluluğumuz olduğunu ve bu sorumluluğun ihaleye fesat karıştırmak olduğunu söylemiştir." beyanında bulundu.

İşin tamamından tek bir yüklenicinin sorumlu olmasının kamu yararı olduğunu öne süren sanık Karay, birden fazla yüklenici olduğunda iş programında çakışmaların olabileceğini, gecikmelerin artabileceğini, tek yükleniciyle ise sürecin daha hızlı ve kontrollü ilerlediğini ifade etti.

Tutuklu sanık Taner Çetin'in savunması

Tutuklu sanık İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin savunmasında, İBB'ye başvurduğunu ve mülakatla işe girdiğini belirterek, hem Avcılar hem Beylikdüzü'nde halkla ilişkiler ve kültür müdürlüğü yaptığı için mülakatla 2021 yılında İBB'de Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olduğunu söyledi.

Çetin, 12 ihaleden sorumlu olduğunu kaydederek, ihalelerin nasıl yapıldığını, sürecin nasıl işlediğini ve ihale komisyonundaki görevleri anlattı.

İhaleyi kısmi teklife kapalı tutmalarının sebepleri olduğunu ifade eden Çetin, "Avantajlı ilçe ve dezavantajlı ilçeler vardır. Avantajlı ilçeler merkez ilçeler, dezavantajlı ilçeler ise uzak bölgelerdir. Avantajlı ilçelerde operasyon maliyeti daha düşük, görünürlük yüksektir, işin hızlı dönmesini sağlamak daha kolaydır. Dezavantajlı ilçeler daha fazla personel, daha fazla zaman kaybı ve risk demektir. Bizim görevimiz İstanbul'un tamamına hizmeti vermektir. Merkez ilçelerde yapılan işler, çeper ilçelerdeki işleri süspanse eder." beyanında bulundu.

Sanık Çetin, bilirkişilerin ihalelerin bölünebileceği fikrinin olduğunu belirterek, "Aksaklık olduğunda hangi taşeron gecikti, hangi tedarikçi gelmedi, hangi firma yanlış yaptı vatandaş onunla ilgilenmez. Gelen bir firma bütün dört tane işini getirmiş ama enerji olmadığı için çalışmıyor. İş yapılmamış sayılıyor yani. Peki jeneratör firması gelmedi diye bu iş yapılmamış sayılır mı? Evet, yapılmıyor zaten. Peki o ödediğimiz para kamu zararı mı? Kamu zararı." diye konuştu.

İhaleyi kısmi teklife açmanın riskli olduğunu savunan Çetin, vatandaşın hangi taşeronun geciktiği, hangi tedarikçinin gelmediğiyle ilgilenmediğini, görevlerinin baştan doğru model kurup aksamayı önlemek olduğunu aktardı.

Savunmasını tamamlamasının ardından sanık Çetin'in çapraz sorgusu yapıldı.

Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun, "Yıllardır çalışıyoruz, sizinle kültür ve sanat etkinlikleri dışında direkt ya da dolaylı konuşmamız oldu mu? Herhangi bir usulsüz talimatımı duydunuz mu, yaşadınız mı?" sorusuna sanık Çetin, İmamoğlu'nun kendisine herhangi bir talimat vermediğini söyledi.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.