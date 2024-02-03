İlyas Tüfekçi'ye 64'üncü yaş günü sürprizi
ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlyas Tüfekçi'nin 64'üncü yaş günü kutlandı. Doğum günü etkinliğine Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) eski Başkanı Rıza Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyesi Ayhan Çınar ile Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Yönetim Kurulu Üyesi Binali Kartal Tüfekçi'nin evine giderek sürpriz yaptılar. Ziyaretten memnun kalan Tüfekçi duygulanırken, TÜRFAD heyeti Tüfekçi'ye şifa dileğinde bulundu.
İlyas Tüfekçi'ye 64'üncü yaş günü sürprizi
İSTANBUL, (DHA) - ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlyas Tüfekçi'nin 64'üncü yaş günü kutlandı.
Doğum günü etkinliğine Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) eski Başkanı Rıza Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyesi Ayhan Çınar ile Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Yönetim Kurulu Üyesi Binali Kartal Tüfekçi'nin evine giderek sürpriz yaptılar.
Ziyaretten memnun kalan Tüfekçi duygulanırken, TÜRFAD heyeti Tüfekçi'ye şifa dileğinde bulundu.