Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Kar Manzaraları
Kastamonu'da bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı sonucu oluşan beyaz örtü, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Ilgaz Dağı'nın zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkat çeken milli park, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karın oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.
Kar, Ilgaz Dağı ile kentin yüksek noktalarında etkili oldu.
Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki ormanların bahar ayında beyaz örtüyle kaplanması, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.
Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği Ilgaz Dağı'nda, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Ormanlık alanların karla buluşması AA muhabiri tarafından dron ile görüntülendi.