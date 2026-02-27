Ilgar Dağı Geçidi Ulaşıma Kapandı, TIR'lar Yolda Bekliyor

1) ILGAR DAĞI GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI, TIR'LAR YOLDA BEKLİYOR

ARDAHAN'ın sınır ilçesi Posof'ta, 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nin ulaşıma kapanması nedeniyle TIR'lar yolda bekliyor.

Ardahan ve çevresinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Gürcistan sınırındaki Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan Ilgar Geçidi, araç trafiğine kapandı. Araçların sürücüleri, kara yolunda geçidin açılması için bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı