Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'daki 350 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Her bir anahtar, yeniden ayağa kalkışımızın, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve kararlılığımızın sembolüdür.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Her bir anahtar, yeniden ayağa kalkışımızın, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve kararlılığımızın sembolüdür. Bu büyük adım, milletimizin asrın felaketi sonrasında gösterdiği metanetin ve devletimizin güçlü iradesinin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldıklarını hatırlattı.

Depremin ardından yaraların hızla sarılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan seferberliğin yeni yuvaların kapılarını açan somut bir başarıya dönüştüğüne dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Bugün, 'Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam' temasıyla düzenlenen törende vatandaşlarımıza toplam 45 bin 342 bağımsız bölüm daha teslim edildi. Böylece 11 ilimizde konut, iş yeri ve köy evlerinden oluşan toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarları hak sahibi kardeşlerimize takdim edilmiş oldu. Her bir anahtar, yeniden ayağa kalkışımızın, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve kararlılığımızın sembolüdür. Bu büyük adım, milletimizin asrın felaketi sonrasında gösterdiği metanetin ve devletimizin güçlü iradesinin bir tezahürüdür. İnşallah bu yılın sonunda deprem bölgemizin tamamında 453 bin bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor. Yeni yuvalarımızın tüm kardeşlerimize huzur, güven ve umut getirmesini diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar

Kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar
Donald Trump, ABD'yi sarsan iddiayı böyle savuşturdu

Ülkeyi sarsan iddiaya Trump'tan şok yanıt
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
Icardi kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar

Kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar
İnşaat işçisinin feci ölümü! 4. kattan düştü

İnşaat işçisinin feci ölümü! 4. kattan düştü
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
Dev vurgun! Vatandaşlık vaadiyle soyup soğana çevirmişler

Dev vurgun! Vatandaşlık vaadiyle soyup soğana çevirmişler
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
A Milli Takım'da 4 futbolcu Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da 4 isim Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.