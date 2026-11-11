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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gabon Cumhurbaşkanı Yardımcısı Chambrier ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gabon Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alexandre Barro Chambrier ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gabon Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alexandre Barro Chambrier ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, başta ekonomi, ticaret, savunma sanayi, enerji, tarım ve eğitim olmak üzere ikili işbirliği imkanlarımız ile bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Görüşmemizde ayrıca, Gabon Cumhurbaşkanı Sayın Brice Oligui Nguema'nın, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Gabon'da ağırlama arzusunu ve davetini içeren mektubunu teslim aldık. Gabon'un Filistin meselesindeki ilkeli tutumunu takdirle karşılıyor, Filistin halkının haklarının korunması ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesini önemsiyoruz. Sayın Chambrier'ye nazik ziyaretleri ve COP31'e katılımları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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