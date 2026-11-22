Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son ana kadar uzlaşının imkanlarını aradıklarını, gelinen noktada tarihi bir fırsatın eşiğinde olunduğunu belirterek, "Kimse istediği her şeyi almadı. Ancak herkes bu metinde kendini bulabilir. Uzlaşının manası da budur. İnşallah bu salondan çıkan karar, dünyaya çok taraflılığın hala sonuç üretebildiğini gösterecektir." dedi.

Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Anadolu Salonu'ndaki "COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu"nda yaptığı konuşmada, iki hafta boyunca Antalya'da insanlığın ortak geleceği için büyük bir gayret gösterdiklerini, dünyanın dört bir yanından gelen liderleri, bakanları, müzakerecileri, bilim insanlarını ve gençleri aynı hedef etrafında buluşturduklarını belirtti.

Gece gündüz çalıştıklarını, birbirlerini dinlediklerini, farklı görüşler arasında köprü kurduklarını dile getiren Kurum, "Son ana kadar uzlaşının imkanlarını aradık, arıyoruz. Geldiğimiz noktada tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz. Şimdi önümüzde bu konferansın örtü kararı duruyor. Bu metin sizlerin, delegelerimizin, bu büyük dostlarımızın emeğiyle, sizin sesinizle şekillendi. Elektrifikasyondan 1,5 dereceye, uyum finansmanından okyanuslara kadar her başlık ele alındı." diye konuştu.

Metne hiçbir tarafın sadece kendi öncelikleriyle yaklaşmadığını belirten Kurum, aksine metnin herkesin kendini bulabileceği bir bakışla hazırlandığını vurguladı. Kurum, "Kimse istediği her şeyi almadı. Ancak herkes bu metinde kendini bulabilir. Uzlaşının manası da budur. İnşallah bu salondan çıkan karar, dünyaya çok taraflılığın hala sonuç üretebildiğini gösterecektir." dedi.

İki hafta boyunca gece gündüz fedakarca çalışan tüm ülke temsilcilerine teşekkür eden Kurum, COP31'in Türkiye'de düzenlenmesi yönünde irade ortaya koyan ve müzakerelerin gerçekleştirilmesi için gerekli imkanları sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin çevre politikalarına destek veren Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'a, süreç boyunca tek ekip ruhuyla hareket ettikleri Avustralyalı ekibe ve Müzakereler Başkanı Chris Bowen'a teşekkür etti.

COP31 Başkanı Kurum, ayrıca sürecin ilerlemesi için aralıksız çalışan Birleşmiş Milletler Sekretaryasına ve İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell'e, COP29 ve COP30 başkanlıklarına, sürece katkı sunan bakanlara, müzakere heyetlerine ve gözlemcilere de teşekkür etti.

Kaynak: AA