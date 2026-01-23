Haberler

Ikea Ceo'su: Çin Pazarı Bizim İçin Son Derece Önemli

Güncelleme:
IKEA'nın CEO'su Juvencio Maeztu, Davos'ta yaptığı açıklamada Çin pazarının önemine değindi ve şirketin buradaki perakende ağını genişlettiğini belirtti. Yeni mağaza açılışlarına ve geri dönüşüm yatırımlarına vurgu yaptı.

DAVOS, 23 Ocak (Xinhua) -- Dünyanın ev mobilyası ve dekorasyon devi IKEA'nın CEO'su Juvencio Maeztu, Çin'in "son derece önemli bir pazar" olduğunu belirterek, ülkedeki perakende ağını genişlettiklerini söyledi.

Maeztu perşembe günü Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısı sırasında Xinhua'ya verdiği söyleşide, "Çin bizim için çok önemli bir pazar. IKEA'nın dış kaynak tedariki açısından Çin gerçekten büyük öneme sahip. Geri dönüşüm kabiliyetlerine yatırım yapıp geri dönüştürülmüş ürünler üretiyoruz. Sonra da şirketlere yatırım yapıyoruz" dedi.

Çin anakarası pazarına 1998 yılında giren IKEA'nın birçok büyük kentte fiziksel mağazası bulunuyor. Kendine ait çevrimiçi satış platformunu da işleten şirketin, elektronik ticaret platformları olan JD.com ve Alibaba Group'ta da mağazaları bulunuyor.

Maeztu, "Perakende tarafında da büyüyor ve ağımızı genişletiyoruz. Beijing ve Shenzhen'de yeni mağazalar açıyoruz. Bunların ilki önümüzdeki ay, ikincisi ise nisanda açılacak" diye konuştu.

Maeztu, "Çin, değer zincirinin tüm aşamaları açısından bizim için çok büyük bir öneme sahip. Çin'de IKEA mobilyalarına ihtiyaç duyan birçok ev bulunuyor" ifadelerini kullandı.

2026 yılına ilişkin küresel iş ve performans beklentilerine ilişkin ise temkinli-iyimser bir yaklaşım sergileyen Maeztu, "IKEA'nın avantajı, ev yaşamını herkes için olabildiğince uygun fiyatlı hale getirmeye odaklanıyor olmamız. İnsanların uygun fiyatlı ürünlere en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
