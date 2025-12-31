Kuyumcuyu soyup, lüks araç almışlar; 3 gözaltı
Iğdır'da gerçekleşen kuyumcu soygunuyla ilgili olarak yakalanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Berat Öngün tutuklanırken, diğer iki şüpheli hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararı verildi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Iğdır'daki kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Berat Öngün tutuklanırken. İ.A.(22) hakkında ev hapsi kararı veren mahkeme, M.B.'yi (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
