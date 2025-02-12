Iğdır Havalimanı, Uluslararası Hava Hudut Kapısı Oluyor
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı statüsüne geçirilmesi süreci değerlendirme toplantısı yapıldı. Vali Ercan Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, havalimanının uluslararası uçuşlara açılmasıyla bölgenin ticaret, turizm ve ekonomik kalkınmasına katkıları ile güvenlik, altyapı ve kapasite çalışmaları ele alındı.
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı statüsüne geçirilmesi süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.
Iğdır Valisi Ercan Turan başkanlığında, Valilikte düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve ilgililer katıldı.
Toplantıda, havalimanının uluslararası uçuşlara açılması, bölgenin ticaret, turizm ve ekonomik kalkınmasına sağlayacağı katkılar ile güvenlik, altyapı ve kapasite çalışmaları ele alındı.
Türkiye'nin Ermenistan, İran ve Nahçıvan sınırında yer alan Iğdır'daki havalimanının uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı statüsüne geçirilerek bölgeye katkı sağlaması hedefleniyor.