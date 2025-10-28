Haberler

Iğdır'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Iğdır'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'ın verimli tarım ovalarında ekilen silajlık mısır hasat ediliyor. Çiftçiler, hayvan yem ihtiyacını karşılamak için bu yıl 34 bin dekar alanda mısır yetiştirdi ve yaklaşık 172 bin ton rekolte bekliyor.

Iğdır'ın verimli tarım ovalarına ekilen silajlık mısır hasat ediliyor.

Çiftçilerin ikinci ürün olarak yetiştirdiği silajlık mısır, kış aylarında büyük ve küçükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılamada kullanılıyor.

Bu yıl 34 bin dekar arazide silajlık mısır ekiminin yapıldığı Iğdır'da, yaklaşık 172 bin ton rekolte bekleniyor.

Kentte 46 bin 300 dekarlık arazide ekimi yapılan dane mısırdan da 55 bin 800 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Çiftçi Özay Altuntaş, AA muhabirine, silajın hem ekonomik anlamda hem de hayvanların süt ve et verimi açısından çok kıymetli olduğunu söyledi. Altuntaş, "Iğdır'da birinci ve ikinci ürün olarak silajlık mısır üretiyoruz. Tüm çiftçilerimize de bu ürünü tavsiye ediyoruz." dedi.

Tacir Cemal Tanır da çiftçilerin getirdiği ürünleri paketleyip farklı illere gönderdiklerini söyledi.

Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum gibi illerdeki besicilerin bu ürünü kendilerinden aldığını belirten Tanır, "Et ve süt verimi açısından çok yüksek randıman alınan bir ürün. Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

Bomba iddia: Bahis oynayan iki Süper Lig hakemin ismi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden akılalmaz savunma

2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden vahim savunma
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Bahis skandalı sonrası Türk futbolunu ne bekliyor? İşte atılacak adımlar

Bahis oynayan hakemleri ne bekliyor? İşte atılacak adımlar
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Teknoloji devi 30 bin kişiyi işten çıkarıyor! Şirket tarihinin en büyüğü

Teknoloji devi tarihinin en büyük işten çıkarma operasyonunu başlattı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.