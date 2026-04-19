Iğdır'da Kuyumculara Sahte Altın Satmaya Çalışan 2 Kişi Yakalandı

Iğdır'da kuyumculara sahte altın sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişinin aracında toplam 210 gram sahte altın ve 400 bin lira para ele geçirildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan'da 2 farklı kuyumcuya sahte ziynet eşyası satıldığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan soruşturma sonucunda belirlenen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarındaki aramasında, ön koltuk altına gizlenen 4 bilezik, 2 gerdanlık olmak üzere toplam 210 gram sahte altın ile 400 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
