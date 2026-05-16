Iğdır'da sel nedeniyle sanayi sitesini su bastı

Iğdır'da sağanak sonrasında meydana gelen sel nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri sular altında kaldı.

Kentte etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle birçok bölgede sel ve su taşkınları yaşandı.

Merkezdeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan gider hatlarının tıkanması sonucu sitenin neredeyse tüm sokakları suyla kaplandı.

İş yeri sahipleri dükkanlarına dolan suları temizlerken bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.

Sel suları nedeniyle hizmet veremeyen birçok iş yeri kapatıldı.