Haberler

Iğdır'da elektronik sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheliye adli kontrol

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da yapılan bir operasyonda, elektronik sigara kaçakçılığı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 1000 elektronik sigara ve 3 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Iğdır'da elektronik sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elektronik sigara kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Karakoyunlu ilçesinde durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, 1000 elektronik sigara ve 3 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.Ç, G.K. ve O.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Konyaspor, Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı

Konyaspor mutlu sona ulaştı! Galatasaray'dan transfer
Husumetlisini öldüren sanık müebbete mahkum oldu

"Öldürmek istememiştim" dedi ama müebbet hapse mahkum oldu