Iğdır'da elektronik sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheliye adli kontrol
Iğdır'da yapılan bir operasyonda, elektronik sigara kaçakçılığı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 1000 elektronik sigara ve 3 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Iğdır'da elektronik sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elektronik sigara kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Karakoyunlu ilçesinde durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, 1000 elektronik sigara ve 3 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.Ç, G.K. ve O.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel