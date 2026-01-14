Iğdır-Vali Turan, Ermenistan'a açılan Alican Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

IĞDIR Valisi Ercan Turan, iş insanlarıyla birlikte Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'ndaki çalışmaları inceledi. Gümrük binasını gezen Vali Turan ve beraberindekiler çalışmalar hakkında bilgi aldı. Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, "Sınır kapımızın açılacak olması Iğdır'ımızda, bölgemizde müspet bir hava estirdi" dedi.

Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır Ticaret ve Sanayi Başkanı Kamil Arslan, Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe, kurum amirleri ve bir grup iş adamıyla çalışmaların sürdüğü Alican Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu. Gümrük binasını gezen Vali Turan, yetkililerden bilgi aldı.

Alican Sınır Kapısı'nda açıklamada bulunan Iğdır Ticaret ve Sanayi Başkanı Kamil Arslan, "Sınır kapımızın açılacak olması Iğdır'ımızda ve bölgemizde müspet bir hava estirdi. Bilindiği üzere bu sınır kapısı 1934'ten 1952'e kadar açıktı. 1952'den sonra kapanan kapının açılması için girişimler oldu. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki işgali ve akabinde Türkiye üzerinde toprak talepleri, soykırım iddiaları gündem oldu. Bu süreçte oda olarak bizde açılmasını uygun bulmadık. Gün geldi hem Azerbaycan toprakları işgalden kurtarıldı akabinde Ermenistan-Azerbaycan arasındaki ilişkiler bir seviyeye geldi. Türkiye'nin bu konuda takınmış olduğu tavırla haklı olduğu ortaya çıktı. Ermenistan, pasaportlardaki Ağrı Dağı simgesini kaldırdı. Olumlu açıklamalarda bulundu. Türkiye'de bu konuda bu kapının açılmasına onay verdi. Biz sevinçliyiz. Iğdır olarak buna hazırlanmaya çalışıyoruz. Vasıflı otellerimiz, konaklama yerlerimiz, sayfiye yerleriyle gelecek olan Ermenistan vatandaşlarını iyi ağırlamaya ve misafir etmeye çalışacağız. Kapının açılmasının bölgemize müspet bir yansıması olacak" diye konuştu.

İş insanı İshak Yaycılı, sınır kapısında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Iğdır'a 45 kilometre uzaklıkta 2 milyon insan yaşıyor. Burası Ermenistan'ın baş şehridir. Bun insanların yüzde 10'u gelse Iğdır, A'dan Z'ye gelişir" dedi.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/IĞDIR,