Iğdır'da 30 ton kaçak gübre ile binlerce kaçak elektronik sigara ele geçirildi

IĞDIR'da iki ayrı operasyonda piyasa değeri 3 milyon 275 bin lira olan 30 ton kaçak gübre ile piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 450 bin TL olan 4 bin paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin toplam 8 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak gübreyi piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Melekli beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, V.K. ve M.A.Ç. isimli şüphelilerin bulunduğu TIR'da yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 275 bin TL olan 30 ton kaçak gübre ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Bu arada Türkiye-Ermenistan sınırından kaçak elektronik sigaraları yurda sokarak piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik de operasyon düzenlendi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tuzluca ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda; B.Ç., K.B., O.S., R.A.S., M.M. ve Y.G. isimli 6 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 450 bin TL olan 4 bin paket kaçak elektronik sigara ile 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi. 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
