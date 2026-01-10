Haberler

Iğdır Havalimanı'nda 2025'te 388 Bin Yolcu Seyahat Etti

Güncelleme:
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda, 2025 yılı içerisinde 388 bin 429 yolcu uçtu.

Türkiye'nin en doğusundaki havalimanı olan Şehit Bülent Aydın Havalimanında, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere farklı noktalara 2 bin 486 uçuş gerçekleştirildi.

Toplamda 4 bin 2 ton da kargo, posta ve yükün taşındığı uçuşlarda 388 bin 429 yolcu da seyahat etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
