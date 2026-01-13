Haberler

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığa seçilen Barut mazbatasını aldı

Güncelleme:
Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı İdris Barut, mazbatasını alarak göreve başladı. Törende eski başkan Umut Güzel ve diğer katılımcılarla bir araya gelen Barut, esnafın hak ve menfaatleri için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına seçilen İdris Barut, mazbatasını alarak görevine başladı.

Barut ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını Serik Adliyesi'nde İlçe Seçim Müdürü Ayşegül Tülüce'den teslim aldı.

Başkan Barut mazbatasını almasının ardından Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odasına gelerek düzenlenen törenle görevi eski Başkan Umut Güzel'den teslim aldı.

Törene Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atlıhan Dere de katıldı.

Dere, törende yaptığı konuşmada, "10 Ocak'ta yapılan seçimli genel kurulda 3 aday yarıştı. Bu hizmet yarışı sonucunda üyeler tercihini İdris Barut'tan yana kullandı. Seçim süreci içerisinde yürütülen kampanyalarda Serik esnaf ve sanatkarına yakışır bir kongre gerçekleştirildi. Bu bir hizmet yarışıydı. Yarışı İdris Barut teslim aldı. Kendisini kutluyorum." dedi.

Barut ise, "Oda üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, esnafın sorunlarına çözüm üretmek adına birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Bu oda hepimizin. Bu oda Serik'in esnaf ve sanatkarlarının buluştuğu bir yer. Ayrım yapmadan tek çatı altında yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Eski Başkan Güzel de "Çok güzel bir seçim süreci geçirdik. Rakiplerimizden Allah razı olsun. Bu oda bizim odamız. Esnafımız için hayırlısı olsun güzel günler olsun." ifadelerini kullandı.

