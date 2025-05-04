İdil'de 2,5 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi

İdil'de 2,5 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi
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Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleştirilen bir kontrollerde, kamyon kasasında irsaliye ve faturası bulunmayan 2,5 ton kaçak et ele geçirildi. Olayla ilgili üç şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi.

İdil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sulak köyü yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Aramada, kamyonun kasasında Silopi ilçesinden İdil ilçesine getirildiği tespit edilen irsaliye ve faturası bulunmayan 2,5 ton kaçak et ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Kaynak: AA / Berat Baştuğ - Güncel
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