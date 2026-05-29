İş insanı Tacettin Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Türk ağır sanayi şirketlerinden İÇDAŞ'ın kurucularından Tacettin Aslan, 94 yaşında vefat etti. Cenazesi Ataköy'de kılınan namazın ardından Zincirlikuyu'daki aile kabristanına defnedildi.

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım AŞ'nin kurucularından ve yönetim kurulu üyesi Tacettin Aslan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde kurulu bulunan Türk ağır sanayi şirketlerinden İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım AŞ'nin kurucularından ve yönetim kurulu üyesi Tacettin Aslan, 94 yaşında hayatını kaybetti. Aslan için bugün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tacettin Aslan'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı. Tacettin Aslan'ın ailesi, taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Tacettin Aslan'ın cenazesi Zincirlikuyu'daki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
