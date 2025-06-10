İç Moğolistan, 14,89 milyon mu Araziyi Islah Etti

İç Moğolistan, 14,89 milyon mu Araziyi Islah Etti
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Sarı Nehir boyunca uzanan alanlardaki ekolojik zorlukları aşmak için 14,89 milyon mu araziyi ıslah etti ve çöl arazilerini fotovoltaik projelerle yeşil enerji üreten alanlara dönüştürdü.

HOHHOT, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, son yıllarda Sarı Nehir boyunca uzanan bölgelerdeki ekolojik zorlukların üstesinden gelmek için yoğun çaba sarf ederek toplam 14,89 milyon mu (yaklaşık 992.667 hektar) araziyi ıslah etti.

Kubuqi ve Ulan Buh çöllerinde fotovoltaik projelerle geliştirilen kum kontrol modeli sayesinde çöl arazileri yeşil enerji üreten uçsuz bucaksız "mavi denizlere" dönüştü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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