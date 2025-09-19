İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda Gala Yemeği Düzenlendi

Bu yıl ikincisi düzenlenen İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı (İGEF'25) katılımcıları, gala yemeği programında bir araya geldi.

ATO Congresium'da düzenlenen programda, 14 ülkeden içişleri bakanlıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatları temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan İGEF Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, yurt içinden ve dışından fuara gelen katılımcılara teşekkür etti.

Türkiye'nin ürettiği iç güvenlik ekipmanlarını sergilemekten dolayı mutlu olduklarını belirten Erdoğan, gelecek yıl ekim ayında daha çok firma ve yabancı delegasyonla İGEF'26'yı gerçekleştireceklerini söyledi.

Dün ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, yarın sona erecek.