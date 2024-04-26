Üye Girişi
Haberler

İbn Haldun Akademi Seyreltilmiş Zamanlar Etkinliği Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İbn Haldun Akademi'nin ikincisi, 'Seyreltilmiş Zamanlar' temasıyla gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında seminerler, konferanslar ve makale yarışması düzenlenecek.

İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) bu yıl "Seyreltilmiş Zamanlar" temasıyla ikincisi organize edilen İbn Haldun Akademi yarın başlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından üniversiteli gençleri, nitelikli tematik gündemler etrafında birlikte düşünmeye çağıran İbn Haldun Akademi'nin ikincisi 27 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinliğin "Seyreltilmiş Zamanlar" olarak belirlenen teması kapsamında asıl gündemi oluşturması gereken meseleler sosyal bilimler penceresinden ele alınacak, temaya ilişkin seminer ve konferanslar düzenlenecek.

Etkinliğin açılış konferansını gerçekleştirecek TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bir öğrencisi olarak kendi gözünden "Hocaların hocası" merhum Prof. Dr. Sabahattin Zaim'i anlatacak.

Prof. Dr. Mehmet Dinç, Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Prof. Dr. Tayfun Amman ve Prof. Dr. Ümran Ay verecekleri konferanslarla gençlerle bir araya gelecek.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve yapımcı-yazar Ayşe Böhürler Alev Alatlı'yı, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar Cinuçen Tanrıkorur'u, Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal Elmalılı M. Hamdi Yazır'ı, Prof. Dr. İsmail Kara da Nurettin Topçu'yu "rol model" özellikleriyle anlatacak.

İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Halil Berktay, Prof. Dr. Alev Erkilet, Doç. Dr. Vahdettin Işık, Doç. Dr. Enis Doko, Dr. Taha Burak Toprak ve Dr. Nagihan Haliloğlu'nun da birer seminer vereceği etkinliğin kapanış dersinde de hikayeci-yazar Mustafa Kutlu üniversiteli gençlerle buluşacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek makale yarışmasının kazananlarına İbn Haldun Akademi 2024 Teşvik Ödülleri de takdim edilecek. ???????

Kaynak: AA / Güncel

İbn Haldun Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oya Okar Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i diziye dönüyor mu? SAĞLIK BAKANLIĞI Personel alımları başladı mı? #128657 Personel alımı başvuruları ne zaman? Servisler kaldırılacak mı? Servisler neden kaldırılacak, sebebi ne? Servisler yasaklanıyor mu? Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 26 Nisan Cuma Survivor yeni bölüm! Müfredat değişiyor mu? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? #127973 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları neler? YEMEKTEYİZ 26 Nisan yarışmacısı Durmuş kimdir? Durmuş Çetin kaç yaşında, nereli? Tavuğa ihracat yasağı mı geldi? Tavuğa neden ihracat yasağı geldi, sebebi ne? Tavuğa neden ihracat yasağı getirildi? İhracat yasağı ile ilgili Ticaret Bakanı ne söyledi? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) belirtileri ne? KKKA nasıl bulaşır, nasıl önlenir, ne yapılmalı? 26 NİSAN YEMEKTEYİZ CANLI İZLE #128105 Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye mi gelecek? ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Adana Demirspor- Galatasaray maçı canlı (HD) izleme linki! Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı ne zaman biter, saat kaçta bitiyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title