İBB'den Çatalca'da Buğday Hasat Etkinliği

İBB'den Çatalca'da Buğday Hasat Etkinliği
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çatalca'nın Çanakça köyünde buğday hasat etkinliği düzenleyerek çiftçilere destek vermeye devam etti. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 2024 yılında üreticilere çeşitli tarımsal destek sağlamaya hazırlandıklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Çatalca'nın Çanakça köyünde "Buğday Hasat Etkinliği" yapıldı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Aslan, kışlık fide, tohum, gübre, mazot, hayvan yemi, arı yemi ve balıkçılık desteğiyle üreticilerin yanında olduklarını belirterek, "2024 yılında ekmeklik buğday, yemlik arpa ve yulaf tohumu destekleri sağladık. Toplamda 2 bin 382 çiftçimize 1990 ton tohum dağıttık. 2024-2025 üretim sezonunda 232 dekarlık alanda 17 çeşit buğday, 130 dekarlık alanda 9 çeşit arpa, 30'ar dekar alanda yulaf ve tritikale denemeleri gerçekleştirdik." diye konuştu.

Nuri Aslan, daha sonra Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel'le biçerdövere binerek buğday hasadı yaptı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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