İBB, Ataşehir'de Kadın Çalışanlarla Kent Lokantası Açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Ataşehir'de kurulan Kent Lokantası hizmet vermeye başladı.

Örnek Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da 19. Kent Lokantası'nı Ataşehir'de açtıklarını söyledi.

Anadolu Yakası'nda 7, Avrupa Yakası'nda 12 Kent Lokantası olduğunu aktaran Aslan, lokantalarda istihdam edilen çalışanların tamamının kadın olduğunu belirtti.

Aslan, "Bir taraftan kadınların toplumsal, sosyal hayata katılmalarını sağlarken bir taraftan da ekonomik özgürlüklerini sağlamaya çalışıyoruz. Hem burada hizmet ediyorlar, bir gönül dostluğu yapıyorlar hem de ailelerine ekonomik katkıda bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Kent Lokantaları'nı sosyal ihtiyaca yönelik öğrencilerin, emeklilerin ve toplumun çeşitli katmanlarının bulunduğu yerlerde açtıklarını belirten Aslan, Kent Lokantası'nda bir öğün yemeğin 70 lira olduğunu, İstanbulkart ile alınırsa ücretin 60 liraya düştüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından Aslan, lokantadaki ilk yemeğin servisini yaptı.

Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir katıldı.