"Hesabınıza yanlışlıkla gelen parayı banka aracılığıyla geri gönderin" uyarısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Serkan Varsak, IBAN dolandırıcılarının vatandaşların hesabına gönderdiği paranın geri gönderilmesine ilişkin uyarılarda bulundu.

Üniversite öğrencilerine, güvenlik ve emniyet mensuplarına finansal okuryazarlık konusunda seminerler veren Varsak, AA muhabirine, IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılıkların farklı yöntemlerle gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Bu yöntemlerden birinin "IBAN kiralama" olduğunu belirten Varsak, "Kara para aklama amacıyla aylık belli bir ücret karşılığında, özellikle üniversite öğrencilerinin hesaplarından yararlanıyorlar. Biz de Rektörlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzle öğrencilere bu suçun yaptırımlarını anlatıyoruz." dedi.

Bazı dolandırıcıların ise şirketlerin müşterilerle iletişim kurduğu mesajlaşma hatlarını ele geçirerek sahte mesajlar gönderebildiğini anlatan Varsak, müşterilere şirketin IBAN numarasının değiştiği yönünde mesaj iletilerek ödeme yapılmasının sağlanabildiğini kaydetti.

Varsak, bazı dolandırıcıların da yine kara para aklama amacıyla, IBAN'larını tespit ettikleri kişilerin hesaplarına küçük miktar para gönderdiklerine dikkati çekti.

Dolandırıcıların daha sonra hesabına para gönderilen kişiyi aradıklarını dile getiren Varsak, "Dolandırıcılar, 'Hesabınıza yanlışlıkla para gönderdik. Geri gönderebilir misiniz' diyorlar. Siz de karşı tarafın gönderdiği IBAN'a parayı geri atıyorsunuz. Malum, birisi size para gönderdiği zaman karşı tarafın IBAN'ını göremiyorsunuz. Onlar da bu durumdan yararlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bilinmeyen kişiden hesaba para geldiğinde bankayla iletişime geçin

Varsak, yöntemin işleyişi hakkında bilgi vererek, "Aslında parayı sizi arayan dolandırıcı değil, onun ortaklarından biri gönderiyor. Karşı taraf paranın miktarını söyleyince güven kazanıyor. Siz de söylenen IBAN'a parayı gönderince suça ortak oluyorsunuz." diye konuştu.

Bu tarz durumlarda bankayla iletişime geçilerek hesabın bloke edilmesi gerektiğini vurgulayan Varsak, "Bu parayı, bankanızın ilgili IBAN'a göndermesini sağlayın. Aksi takdirde siz de işin muhatabı olmuş oluyorsunuz. Bu kişi kara para aklıyor olabilir. Böylece aradan çıkmış, hiçbir suça karışmamış oluyor." ifadesini kullandı.

Varsak, kimi dolandırıcıların ise ele geçirdikleri hesapların aktiflik durumunu kontrol etmek için buralara para gönderdiğini dile getirdi.

Başka bir yönteme ilişkin de örnek veren Varsak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araç ya da gayrimenkul alım satımı yapılan internet sitelerine, satışa sunulan malın piyasa değerinin çok daha altında sahte ilanlar verilebiliyor. Siz de mala talip olduğunuzda, söylenilen IBAN'a küçük miktarda kapora göndermeniz isteniyor. Birkaç bin lira gibi bir miktar istenilince bunu vermekten korkmuyorsunuz."

Varsak, dolandırıcıların bu işlemi günde onlarca kişiye yaptıklarını, böylece büyük miktarda para topladıklarını sözlerine ekledi.

Bilecik'te bir yılda 22 bin 403 kişi bilgilendirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince son bir yılda 22 bin 403 kişi IBAN dolandırıcılıklarına ilişkin bilgilendirildi.

Haftanın belli günleri kent merkezindeki Atatürk Parkı ile iş yerlerini, okulları, kapalı pazar yerlerini ve bankamatik önlerini ziyaret eden ekipler, buralarda vatandaşları, IBAN dolandırıcılıklarının da içinde bulunduğu sahtekarlık yöntemlerine dair uyarıyor.

Bu kapsamda Şubat 2025'ten bu yana 22 bin 403 kişiyi bilgilendiren ekipler, 17 bin 65 broşür dağıttı.