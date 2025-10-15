Hüyük İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor

Hüyük ilçesine organize sanayi bölgesi kurulacak.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, yaptığı açıklamada, organize sanayi bölgesinin Pelitçik mevkisindeki 195 bin metrekarelik alana kurulacağını belirtti.

Sefer, ilçeye kazandırılacak organize sanayi bölgesi için destek veren herkese teşekkür etti.

Hüyük'te hastalar evde ziyaret ediliyor

Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Kendir ve sağlık çalışanları, evde sağlık hizmetleri kapsamında ilçedeki hastaları ziyaret etti.

Kendir, yaptığı açıklamada, "Hastalarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapılan ziyaretlerde ev ortamında muayene, tedavi ve bakım hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetlerimizi titizlikle sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.