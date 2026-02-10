Çerkeş Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanlığına Erdoğan seçildi

Çerkeş Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanlığına Hüseyin Erdoğan getirildi.

Çerkeş Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Kadir Arslan ile Mehmet Akkaya ve Hüseyin Erdoğan adaylığını koydu.

Seçimde, Mehmet Akkaya 106 oy, mevcut başkan Kadir Arslan 87 oy alırken, Hüseyin Erdoğan 185 oy alarak başkanlığa getirildi.

Ayrıca seçimde kullanılan oyun 3'ü geçersiz sayıldı.