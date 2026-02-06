Hürriyet Partisi'nden Deprem Mesajı

(ANKARA) - Hürriyet Partisi'nin, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, " Türkiye'nin ihmallerin üstünü örtmek için algı yapan değil, sorunları tespit eden ve gerçekçi çözümler ile vatandaşın derdine derman olan bir yönetim zihniyetine ihtiyacı var" denildi.

Hürriyet Partisi, 6 Şubat depremlerine ilişkin "Üstünü örtseniz de ihmaliniz gizlenmiyor" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi rakamlara göre 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Depremin açtığı yaralar halen sarılabilmiş değil. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımlamış olduğu Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu'na göre bugün halen 360 bin kişi konteyner kentlerde yaşıyor. Bunların ismi 'kent' olsa bile geçici şekilde kurgulanmış olmaları ve altyapı yetersizlikleri sebebiyle depremzede vatandaşların mağduriyeti halen devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Hatay boydan boya brandalarla kaplanmış olsa da hükümetin deprem bölgelerine yönelik ihmalleri kamuoyundan gizlenemedi. Türkiye'nin ihmallerin üstünü örtmek için algı yapan değil, sorunları tespit eden ve gerçekçi çözümler ile vatandaşın derdine derman olan bir yönetim zihniyetine ihtiyacı var. Hürriyet Partisi olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz."