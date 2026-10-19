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Hürmüz krizi gölgesinde Ürdün ve Irak liderleri Basra-Akabe petrol hattını görüştü

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Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Irak Cumhurbaşkanı Amedi, Basra-Akabe petrol hattı projesinde ilerleme gerektiğini vurguladı. Hürmüz krizi gölgesinde Irak petrolüne Kızıldeniz üzerinden alternatif çıkış sağlayacak projenin iki ülkenin çıkarına hizmet edeceği belirtildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin gölgesinde Irak petrolüne Kızıldeniz üzerinden alternatif bir çıkış sağlamayı amaçlayan Basra-Akabe Stratejik Petrol Boru Hattı Projesi'nin hayata geçirilmesini ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah ile Irak Cumhurbaşkanı Amedi telefonda görüştü.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, Hürmüz Boğazı krizinin yansımalarına dikkat çekildi.

Liderler, Irak petrol ihracatına Kızıldeniz üzerinden ek bir güzergah sunacak projede ilerleme kaydedilmesi gerektiğinin altını çizerek, projenin her iki ülkenin ve halklarının çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.

Basra-Akabe Stratejik Petrol Boru Hattı Projesi

Irak Bakanlar Kurulu, 11 Ocak 2022'de Basra-Akabe Stratejik Petrol Boru Hattı Projesi'ne ilişkin anlaşmayı kabul etmişti.

Söz konusu projeyle, Irak'ın güneyindeki Basra'dan çıkarılacak petrolün Ürdün'ün güneyindeki Akabe Limanı'na ulaştırılması hedefleniyor.

Irak hükümeti, proje için 2024 mali bütçesinden ödenek ayırmıştı. Öte yandan Irak'taki bazı çevreler, "İsrail ile normalleşme amacı" taşıdığı gerekçesiyle projeye itiraz ediyor.

Kaynak: AA
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