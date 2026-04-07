Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: "Hürmüz Boğazı Krizi, 2022 Yılındaki Krizden Daha Ciddi"

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin enerji arzında büyük kesintilere yol açacağını ve 1973, 1979, 2022 krizlerinden daha ciddi etkilere neden olacağını belirtti. İran'ın deniz trafiğini durdurması, dünya enerji fiyatlarını artırdı.

(ANKARA) - Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, " Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin, petrol ve doğal gaz piyasalarında 1973, 1979 ve 2022 krizlerinden daha ciddi etkiler yaratacağını" söyleyerek, " Dünya, enerji arzında böylesine büyük bir kesinti yaşamadı" ifadesini kullandı.

İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşılık İran, dünya petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini neredeyse tamamen durdurdu. Bu durum, enerji fiyatlarında önemli artışlara yol açtı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da söz konusu duruma ilişkin Fransa merkezli ?Le Figaro gazetesine verdiği röportajda, "Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasıyla tetiklenen mevcut enerji krizinin, 1973, 1979 ve 2022 krizlerinden daha ciddi olduğunu" açıkladı. Birol, "Dünya, enerji arzında böylesine büyük bir kesinti yaşamadı" dedi.

"Avrupa ülkeleri ile Japonya, Avustralya ve bazı diğer ülkelerin de krizden etkileneceğini" belirten Birol, "en fazla risk altında olanların ise gelişmekte olan ülkeler olduğunu, bu ülkelerin yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları, artan gıda maliyetleri ve genel enflasyon artışıyla karşı karşıya kalacağını" söyledi."

"Uluslararası Enerji Ajansı'na üye ülkelerinin geçen ay stratejik rezervlerinin bir kısmını serbest bırakma kararı aldığını" hatırlatan Birol, "bazı rezervlerin şimdiden serbest bırakıldığını ve sürecin devam ettiğini" bildirdi."

Kaynak: ANKA
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 saldırgan etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu

“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti! Alınan kendisi oldu
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı

Tarih belli, İstanbul'a kış geri geliyor
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı! Kurtulmak için bakın ne yapmış

Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı! Şeytani planı polis bozdu