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Uluslararası Denizcilik Örgütü: Hürmüz Boğazı'ndan Geçen Gemiye Yönelik Saldırının Ardından Tahliye Operasyonunu Askıya Aldık

Uluslararası Denizcilik Örgütü: Hürmüz Boğazı'ndan Geçen Gemiye Yönelik Saldırının Ardından Tahliye Operasyonunu Askıya Aldık
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Uluslararası Denizcilik Örgütü, Umman Körfezi'nde bir gemiye düzenlenen saldırının ardından Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemiler için yürüttüğü tahliye operasyonunu geçici olarak askıya aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık 600 gemi ve 11.000 denizci bölgede mahsur durumda.

LONDRA, 26 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Denizcilik Örgütü, Umman Körfezi'nde bir gemiye saldırı düzenlenmesi üzerine Hürmüz Boğazı ve çevresinde mahsur kalan gemiler için yürüttüğü tahliye operasyonunu geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Örgütün Genel Sekreteri Arsenio Dominguez perşembe günü yaptığı açıklamada, kısa süre önce başlattıkları tahliye operasyonu kapsamında bazı gemilerin başarıyla tahliye edildiğini söyledi.

Dominguez, "Tahliye listesinde yer alan gemiler ile bölgedeki tüm gemiler için gerekli güvenlik garantilerinin hala geçerli olduğunu teyit etmek amacıyla, tahliyelerin geçici olarak askıya alınmasına karar verdik" dedi.

Karar, perşembe günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir gemiye düzenlenen saldırının ardından alındı. Dominguez, saldırıya uğrayan geminin tahliye operasyonu kapsamında yer almadığını ifade etti.

"Denizcilerin güvenliğinin her zaman en öncelikli konu olduğunu defalarca vurguladım" diyen Dominguez, koordineli bir yaklaşım ve seyir güvenliğini sağlamak amacıyla, durum netleşene kadar tahliye planının askıya alındığını ifade etti.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Umman'ın Dahit kentinin yaklaşık 7,5 deniz mili güneydoğusunda bir kargo gemisinin bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu duyurmuştu. Geminin köprüsünde hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı ve çevre kirliliği yaratacak bir durumun bulunmadığı belirtildi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü salı günü Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan denizcilere yönelik bir tahliye planı uygulayacaklarını açıklamıştı. Yaklaşık 11.000 denizcinin bulunduğu yaklaşık 600 gemi, Hürmüz Boğazı ve çevresinde mahsur durumda.

Kaynak: Xinhua
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