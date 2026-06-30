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Güney Kore'ye ait 26 gemiden ikisi hariç tamamı Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaptı

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Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ardından bölgede bekleyen 26 Güney Kore gemisinden 24'ü çıkış yaptı. Devlet Başkanı Lee Jae Myung, krizin henüz bitmediğini ve dünya ekonomisinin normale dönmesinin zaman alacağını söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından bölgede kalan Güney Kore'ye ait 26 gemiden ikisi hariç tamamının çıkış yaptığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Hürmüz Boğazı'nda bekleyen ülkesine ait gemilere ilişkin kabine toplantısında açıklama yaptı.

Lee, kalan iki geminin Boğaz'ı terk etmelerini engelleyen koşullar nedeniyle bölgede kalmaya devam ettiğini kaydetti.

"Krizin henüz sona ermediği" yorumunda bulunan Lee, dünya ekonomisinin tamamen normale dönmesinin önemli ölçüde zaman alacağı değerlendirmesinde bulundu. Lee, orta ve uzun vadede daha etkili kriz yönetimine ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Boğaz'da mahsur kalan Güney Kore'ye ait 26 gemiden 13'ünün 25 Haziran'da, 8'inin ise 26 Haziran'da çıkış yaptığı duyurulmuştu.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerji ticaretinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. İran ile ABD'nin 14 Haziran'da vardığı mutabakat kapsamında Tahran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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