Hunan Eyaletinde Sel Felaketi: 53.000 Kişi Tahliye Edildi

LONGSHAN, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde günlerce süren şiddetli yağışlar nedeniyle Guoli Nehri'nde su seviyelerinin hızla yükselmesiyle Longshan ilçesinde sel felaketi yaşandı.

Acil durum yönetim komisyonu ofisi, devam eden şiddetli yağışların başlamasından bu yana cuma günü yerel saatle 17.00 itibariyle Xiangxi Tujia ve Miao Özerk İli, Zhangjiajie, Changde ve Huaihua'da 53.000'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu da cuma günü yaptığı açıklamada, Hunan eyaletindeki sel yardım ve müdahale çalışmalarını desteklemek üzere Çin'in merkezi bütçesinden 50 milyon yuan (yaklaşık 6,97 milyon ABD doları) tahsis ettiğini duyurdu.