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Hunan Eyaleti Tohum Endüstrisini Geliştiriyor

Hunan Eyaleti Tohum Endüstrisini Geliştiriyor
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Çin'in Hunan eyaleti, tarımsal bilim ve teknoloji inovasyonu ile tohum ıslah laboratuvarları kurarak tohum endüstrisini geliştirmek için çeşitli eylem planları uyguluyor.

CHANGSHA, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen tarım eyaletlerinden biri olan Hunan, eylem planlarının uygulanması, tarımsal bilim ve teknoloji inovasyon kaynaklarının bir araya getirilmesi ve tohum ıslah laboratuvarların kurulması gibi hamlelerle tohum endüstrisini geliştirme çabalarını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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