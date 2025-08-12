Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Güncelleme:
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memuru ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 10, ikinci 6 ay yüzde 6; 2027 yılı için ise her iki yarıyıl için yüzde 4 zam önerdiklerini açıkladı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memurun toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk zam teklifi açıklandı.

BAKAN IŞIKHAN TEKLİFİ AÇIKLADI

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2026 ilk 6 ay için yüzde 10. ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4. Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

MEMUR-SEN: TEKLİFİ REDDEDİYORUZ

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ise, teklif sonrası yaptığı açıklamada, "Teklifi reddediyoruz. Ortada pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz. Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan rakamlardır. Kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor. Taban aylık refah payı içeren kamuda ayrı statüde aynı işi yapanları eşitleyen bir teklif bekliyoruz. Yarın çalışma bakanlığı önünde olacağız" diye konuştu.

SENDİKALARIN ZAM TALEPLERİ;

Memur-Sen:

  • 2026 yılı için %10 refah payı
  • İlk 6 ay %25 zam + 10 bin TL taban aylık
  • İkinci 6 ay %20 zam (toplam %88)
  • 2027 yılı için ilk 6 ay %20 zam + 7.500 TL taban aylık
  • İkinci 6 ay %15 zam

Kamu-Sen

  • Tüm memur ve emeklilere 7.500 TL seyyanen zam
  • 2026 yılı için ilk yarı %30, ikinci yarı %20 zam + %10 refah payı
  • 2027 yılı için iki dönemde %20 zam + ocakta ek %10 refah payı

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayından geçerli olmak üzere memur ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış yapıldı. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 15,57 artış yapılmıştı.

Temmuz 2025 itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı

Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (51)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Ali Yalçın alkışlar ve kabul eder, kaypak herifler

Yorum Beğen236
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

İyi yapıyor tüm memurlar devlete degil hukumete çalışıyor onların tebaası olduniz sayelerinde ise gordoginiz için size çok bile

yanıt16
yanıt39
Haber YorumlarıEmekli:

Emeklilik, alın terinin ve sabrın en güzel ödülüdür.” “Her emekli, hayatına yeni bir sayfa açar, ama bu sayfa en güzel hayallerle doludur.” 16800 TL asgari ücretli bile bizden zengin

yanıt7
yanıt1
Haber Yorumlarıaytekin çelik:

işciye %24 memura %10 ne güzel dünya Allah'a havale ediyorum sizi tüm meslektaşlarım adına.

Yorum Beğen155
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınuh öncü:

İşçi 2025 zammı yüzde 24 okul mu okudun sen şimdi kafan daha buna basmıyo ben memurum

yanıt14
yanıt33
Haber YorumlarıSuat Ahmet:

Nuh öncü işçi 2025 evet ama ilk 6 ay 24.memur 15 di

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet:

iyice saçmaladılar. asgari ücretliyim eğer memur ve emeklisine %10 verirlerse bize en fazla %15 verirler Allah sonumuzu hayır etsin. en az enflasyon kadar verilmesi gerekiyor bizede enflasyon +%10

Yorum Beğen151
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabbas geribas:

puahahha istediğin kadar iste. Göklerden gelen bir karar vardır.

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOZYOLDAS 23:

:DDDDDD Sesli güldüm :DDDDDDDD

yanıt21
yanıt0
Haber Yorumlarıöti1941:

Göklerden mi ? kacak saraydan mi ??????????

yanıt14
yanıt2
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
