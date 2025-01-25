HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Adıyaman Esnafına Ziyaret

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde esnafını ziyaret etti.

İlçeye gelen Yapıcıoğlu, Fatih Mahallesi'nde bulunan El Emeği Göz Nuru Sanat Çarşısı'nı gezdi.

Burada aralarında engellilerin de bulunduğu vatandaşların sorunlarını dinleyen Yapıcıoğlu, daha sonra diğer esnafı ziyaret etti.