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SHENZHEN, 24 Kasım (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini kullanan akıllı telefon, tablet ve bilgisayar sayısının 100 milyonu aştığını duyurdu.

Şirketin salı günü yaptığı açıklamaya göre, HarmonyOS 5, 6 ve 7 sürümlerini kullanan cihazları kapsayan bu sayı, Huawei'nin bağımsız bir yazılım ekosistemi oluşturma çabalarında önemli bir dönüm noktası oldu.

Açıklamada, HarmonyOS işletim sisteminin şu anda 460.000'den fazla uygulama ve hizmet sunduğu, kayıtlı geliştirici sayısının ise 12 milyonu aştığı bildirildi.

Huawei, Ekim 2024'te HarmonyOS 5'in piyasaya sürülmesiyle yeni bir HarmonyOS mimarisini tanıttı ve bu sürümü sırasıyla HarmonyOS 6 ve 7 izledi. Android ve Apple'ın iOS sistemlerinden bağımsız olan bu mimari, Linux çekirdeği veya Android'in açık kaynak kodu kullanılmadan geliştirilen kendine özgü işletim sistemi çekirdeğine, programlama diline ve yapay zeka çerçevesine sahip.

İşletim sistemleri dijital ekosistemin temelini oluştururken, bu sistemleri kullanan cihaz sayısı da bir ekosistemin yerleşmesi ve sürdürülebilirliğini sağlaması için yeterli ölçeğe ulaşıp ulaşamayacağını belirleyen önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua