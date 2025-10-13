Horasan'da Kaçakçı Araçta 5 Kilogram Altın Ele Geçirildi

Erzurum'un Horasan ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamalarında bir araçta 5 kilogram külçe altın ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Horasan ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol kontrol ve emniyet uygulamasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, menşei henüz belirlenemeyen ve yurda yasa dışı yollarla sokulduğu değerlendirilen 5 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.