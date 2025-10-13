Haberler

Horasan'da Kaçakçı Araçta 5 Kilogram Altın Ele Geçirildi

Erzurum'un Horasan ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamalarında, kaçakçılıkla mücadele kapsamında durdurulan bir araçta 5 kilogram külçe altın bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
